Stéphanie ATEN

En tant que scénariste, j'ai travaillé sur plusieurs projets audiovisuels et cinématographiques :

- mes concepts de série TV ont été plusieurs fois optionnés par RnB ! Films, 13 Productions, AVD Communications. J'ai coécrit deux d'entre eux avec le réalisateur Sacha Chelli et le scénariste Robin Barataud.

- j'ai également collaboré avec plusieurs réalisateurs sur des scénarios de longs-métrages, dans des genres variés : Good-Bye Roméo de Jonathan Musset (Wayna pitch), Mords de faim de Philippe Bazelle (BFilms), Après Lucas de Nicolas Spire, Assassin d'Etat de Dominique Othenin-Girard...

- j'ai enfin effectué plusieurs interventions en tant que script-doctor sur les courts-métrages de Damien de Bourguignon.



En tant que romancière, j'ai publié un roman d'espionnage, "La 3e guerre", aux Editions Hélène Jacob ; une saga d'anticipation "Les Enfants de Pangée" chez le même éditeur ; ainsi qu'un thriller à choix multiples "L'Ascenseur" chez Readiktion.



J'ai également été comédienne de théâtre, metteur en scène et professeur d'art dramatique, administratrice de compagnie, animatrice d'ateliers d'écriture...

Je suis titulaire d'un DEUG de droit.



Producteurs, réalisateurs, scénaristes, découvrez mes projets, parlons des vôtres :

http://stephanie-aten.e-monsite.com/pages/scenariste/



Mes compétences :

Créativité, réactivité, adaptabilité

Maîtrise des différentes techniques d'écriture

Travail en équipe