Stéphanie ATTIAS

Compétences:

Une solide formation dans le domaine de ingénierie financière avec des connaissances en mathématiques financières, programmation informatique, méthodes numériques et statistiques.

Mon expérience professionnelle m’a, de plus, offert l’opportunité de développer des compétences quantitatives notamment dans le domaine du financement structuré et de la modélisation financière.



Langues:

- Français (langue maternelle)

- Portugais (langue maternelle)

- Anglais (courant)

- Espagnol (bon niveau)



Informatique:

C/C++, VBA Excel, VB.NET, VB/Access, SQL



