Mes connaissances dans le domaine de la formation en alternance, m'ont permis d'aquérir le poste de coordinatrice de gestion au sein d'un OPCA.



De part ma patience, ma souplesse, mon côté humain et mon savoir faire, je forme et coordonne une équipe de 6 gestionnaires.



J'aime apprendre et relever de nouveaux défis.