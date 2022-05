Stéphanie AUDOUIN

Profil à double compétence : Retail et Marketing.



Mon expérience retail repose sur des postes de Vendeuse et Directrice Adjointe de boutique dans les secteurs du PAP et de l'HBJO.



Mes compétences dans le domaine du marketing se sont forgées à travers des postes d'Assistante Chef de Projet Packaging dans une agence de design (2002), d'Assistante Marketing Opérationnel et Evénementiel au sein de la maison BULGARI.



Depuis 2006, j'occupe le poste de Coordinatrice Ventes et Marketing Opérationnel pour la marque Swatch.



Mon savoir-faire : animer, négocier, former, créer, gérer un budget marketing, planifier une stratégie marketing et commerciale



Mon savoir-être : dynamique, autonome, rigoureuse, organisée, esprit d'équipe, esprit de synthèse, empathique, tournée vers les résultats, goût pour transmettre mon savoir (formation)



Mes compétences :

animer

Budget

Commerciale

FORMER

Gérer un budget

Marketing

Négocier

Planifier

Stratégie

Stratégie marketing

Stratégie marketing et commerciale