Arnaud PANIER

Après de nombreuses années d'activités commerciales ou dans la qualité de service au sein de grandes entreprises, j'ai décidé de combiner mon expérience et mon savoir-faire avec ma passion pour la photographie. Tout cela dans le but de satisfaire toujours au plus près les exigences des clients.



Mon parcours professionnel s'appuie essentiellement sur un profil de chargé de missions :



- Commercial : Relation Clients / Promotion des offres de service ou des ventes

- Marketing : Etudes /Satisfaction clients

- Qualité de Service : Audits / Amélioration continue



Dans notre société dite de l'information et même de la communication, l'image occupe une place de tout premier plan.

Désormais professionnel de la photographie immobilière et d'architecture en Provence, j'ai déjà pu mettre en valeur des biens de prestige, notamment dans les Alpilles.



Mes principaux atouts :



- Esprit artistique

- Dynamisme

- Sens du relationnel

- Facultés d'adaptation



Mes compétences :

Photographie

Commercial

Amélioration Continue

Environnement

Luxe

Marketing

Marketing des services

Qualité de service

Relation Clients

Horlogerie

Bijouterie

Promotion des Ventes

Négociation

Ventes

Business to Business

Distribution wholesale