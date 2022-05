Stéphanie AULONG

Spécialisée dans la prévention des risques professionnels, j'interviens en tant que formateur et IPRP dans les entreprises de toutes tailles et de tous secteurs d'activité : agro-alimentaire, métallurgie, plasturgie, BTP, établissements de santé, société de services, etc.



Principaux domaines de compétences :

- Evaluation des risques

- Analyse des accidents

- Analyses de postes

- Mises en place d'outils statistiques

- Formation des sauveteurs secouristes du travail,

- Formation des membres du CHSCT,

- Formation PRAP (Prévention des risques liés à l'activité Physique)

- Formation à l'évaluation des risques



Mes compétences :

Chsct

Document Unique

Évaluation des risques

Formation

formation sécurité

Prévention

Prévention des risques

Sécurité

Sécurité au travail

SST

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Conseil

Pédagogie