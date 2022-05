Stéphanie BADONNEL

J'ai démarré ma carrière dans les normes ISO.

C'est par cette porte que j'accède aux RH.



Depuis 10 ans, je réalise des missions (support technique, conseil et soutien à la réflexion) auprès de l’ensemble des acteurs de la formation continue : responsables formation, RRH, managers, formateurs, organismes de formation.



Mes expériences :

- à l'étranger : Canada, Mexique

- types d'organisations : PME, grands groupes, associations, institutions

- fonctions occupées : audit, commercial, conseil RH-formation, ingénierie de formation

- secteurs/ domaines : milieu hospitalier, hôtellerie, assurances, industrie pharmaceutique, BTP, domaine de la Gouvernance



Aujourd'hui, je dispose de compétences transverses (coordination et management de projet) ; avec une spécialisation RH principalement axée sur le développement des compétences.





Ex. d'organisations : CHU de Rennes, MMA, Laboratoire pharmaceutique Merck Sharp & Dohme, Constructys, DIRECCTE, Groupe Merlane (cabinet de conseil en RH), Institut Français des Administrateurs.







Mes compétences :

Plan de formation

Ingénierie de formation

GPEC

Formation professionnelle continue

Développement des compétences

Amélioration continue

Qualité

Ingénierie pédagogique

Appels d'offres

Relations partenaires sociaux

Pilotage d'études prospectives

Norme ISO 9001

Management de projets

Conseil RH - Formation

Cartographie en processus

Analyse du travail

Gestion des talents

Coaching

Gestion de carrières

Ecoute active