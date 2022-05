Parce que l'évènementiel est riche par sa diversité d'activités et de possibilités de créations et de rencontres, j'ai décidé de tirer profit de mon expèrience de chef hôtesse et de développer ma propre activité de chef de projet/coordinatrice freelance.

Si par définition, tout évènement est éphémère, il représente néammoins un moment charnière à la vie d'une entreprise ou d'un particulier et doit être un élément fondateur à la réussite de nouveaux projets.

Je propose donc aux sociétés d'évènementiel de collaborer avec elles dés la naissance du projet signé avec leurs clients: j'interviens sur le budget, la planification, les prestataires jusqu'à la logistique terrain, l'accompagnement de groupes et au retour client.



N'hésitez pas à me contacter à stephanie.ballotta@freelancevents.com

A bientôt!



Mes compétences :

Art

art et culture

Culture

Evénementiel

Logistique