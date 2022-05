Stéphanie BARRAL

Mon objectif est d’intégrer une entité dynamique et participer à sa réussite en apportant mes connaissances en gestion financière et comptable. Un environnement international me conviendrait très bien et je pourrai aussi bien évoluer au sein d’une PME. Je souhaite avant tout pouvoir exercer mon métier de la manière la plus opérationnelle possible car échanger avec les autres services autres que financier est un enrichissement professionnel et personnel très important à mes yeux.



Mes compétences :

SAP

Pricing

Autonomie

Adaptabilité

Costing

Esprit analytique

Anticipation

Reporting

Pilotage de la performance

Hyperion Financial Management

Gestion de projets internationaux

Rigueur

Gestion financière et comptable