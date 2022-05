Stéphanie BATONNET

Négociatrice immobilier depuis 2002, je fais ce métier avant tout avec passion.

Après avoir été salariée puis agent mandataire, j'ai créé une agence immobilière qui me ressemble.

Respect du client et de ses attentes, de vrais services par le biais de nombreux partenariats, et des honoraires réduits.

Je travaille exclusivement avec des négociateurs expérimentés ce qui nous permet de développer positivement notre notoriété.