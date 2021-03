Christophe BAZOUCHE

C'est après 15 années passées chez un des leader de l'agro alimentaire en tant que chef de secteur GMS puis interlocuteur centrale d'achat et enfin responsable marché public que j'ai décidé de sauter le pas.

Depuis 2006 j'ai donc rejoint le réseau Century 21 et ouvert une agence sur TOULON.

Difficile et très formateur début (merci la crise) et grâce au réseau toujours présent.

Je cherche pour le second semestre deux conseillers en transaction pour la création de nouveaux secteurs ainsi qu'un conseiller location. Ils intégreront une équipe de 11 collaborateurs qui ont pour point commun de très bien réussir. A vous de voir.......



Mes compétences :

Management

Conseil

Communication

Immobilier

Formation

Développement commercial

Gestion

Vente

Expertise valeur vénale

Audit accessibilité établissement recevant du publ

Droit au bail

Déplafonnement des baux commerciaux

Expertise entreprise et commerce.