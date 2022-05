Stephanie BAUDON

Adecco Medical a été créé sous la marque Quick Medical Service en 1968.

Leader européen dans les Ressources Humaines de la santé, nous sommes spécialistes du recrutement des professions médiales et paramédicales.

Nous étudions la situation et les besoins RH des établissements de santé afin de leur proposer la solution la plus adaptée, intérim, CDD,CDI, formation.

Membre du comité de direction j'ai la responsabilité des équipes opérationnelles de la région grand ouest IDF.

Ma fonction se décline en plusieurs grands rôles tels que le management des équipes, la construction, la mise en place et le suivi de la stratégie globale de l'entreprise. Je suis également responsable de l'activité commerciale par le suivi et le développement de grands comptes, mais aussi garante de la bonne gestion financière, juridique et qualitative des agences.

La qualité de notre service ainsi que la satisfaction de nos clients et candidats sont au coeur de mon travail et mes actions au quotidien.



