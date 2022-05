Stéphanie BEAUTIER

Sous-officier de l'armée de Terre spécialisée dans l'assistanat de direction et les ressources humaines, j'ai décidé de quitter l'armée après 22 ans de carrière. Après avoir suivi une reconversion professionnelle dans un domaine en corrélation avec mes aptitudes, j'ai obtenu un titre de secrétaire médico-sociale.



Mes compétences : administration générale, gestion du personnel et bureautique (maîtrise du pack office)

Mes savoir-faire : organisation et suivi des plannings, réalisation et mise en forme de travaux bureautiques, accueil téléphonique et physique, gestion et suivi de dossiers administratifs, organisation et planification de réunions et de déplacements professionnels, encadrement d'équipe...

Mes savoir-être : aisance relationnelle, adaptabilité, organisation, pédagogie, disponibilité, réactivité...



