Stéphanie BEAUVILLARD

15 ans d’expérience, a été en charge de plusieurs département de Droit Public et de l’Environnement dans des cabinets parisiens et marseillais (BUREAU FRANCIS LEFEBVRE, ADAMAS, BRUNO KERN AVOCATS, FIDAL).



Elle a créé, en 2009, son propre cabinet avant de s’associer, en 2012, au sein du cabinet BEAUVILLARD BOUTEILLER AVOCATS ASSOCIES, avec Me Bouteiller.



Titulaire d’une maîtrise de droit public, d’un Magistère et d’un DEA droit de l’urbanisme et de l’environnement, elle intervient dans des dossiers touchant aussi bien le droit de l’environnement (assistance au montant des dossiers d’ICPE, planification environnementale, montage à vocation écologique, AMO dans le domaine de l’eau, assainissement, eau, éclairage urbain …) que le droit public général (droit public des affaires, montages contractuels complexes, domanialité publique, aide d’état, fonction publique), tant en conseil, assistance et contentieux.



En charge de la rubrique « les comptes-rendus du CSPRT » (Conseil Supérieur de la Prévention des Risques Technologique) au sein du BDEI (Bulletin du droit de l’environnement industriel), elle a également rédigé de nombreuses publications dans son domaine de référence, à savoir le droit public et le droit de l’environnement.



Mes compétences :

Préemption

Planification urbanistique

Droit public

Urbanisme

Planification environnementale

Droit des collectivités territoriales

Analyse environnementale

Réglementation ICPE

Fonction publique

Eau et assainissement

SEM

Expropriation

Marchés publics

Gestion des risques industriels

Gestion associative

Risques naturels

Gestion des déchets

DSP

Environnement

habitat