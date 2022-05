Stéphanie BÉGUIN

Actuellement en poste d'animatrice qualité chez Benteler Automotive, je suis chargée de la qualité des produits que nous livrons chez nos clients.



Précédemment j'ai occupé essentiellement des postes d'animatrice / assistante QHSE avec pour préoccupation principale la prévention des risques professionnels.



Objectif Qualité :

Rechercher toujours à s'améliorer pour satisfaire les exigences de nos clients.



Objectif QHSE :

Pour moi, l'amélioration des conditions de travail des salariés dans l'entreprises est mon objectif. Nous passons plus des ¾ de notre vie en entreprise et par conséquent nous devons faire en sorte que notre travail est le moins de répercussion possible sur notre vie. La vie est trop courte, encore plus quand celle ci est gâchée par un accident du travail. La sécurité c'est l'affaire de tous !



Mes compétences :

Communication

Veille réglementaire

Norme ISO 14001

Norme OHSAS 18001

Norme ISO TS 16949

Norme ISO 9001

Analyse des risques HSE

Reach

Audit

Autonomie

Évaluation des risques professionnels

Norme HSE

Accident du travail

Risques psycho sociaux

Comité d'Hygiène, de Sécurité et des Conditions de

Pénibilité au travail

Ergonomie

TMS PRO

Fédératrice

Fédérateur