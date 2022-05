Stéphanie BELLEVILLE (DA SILVA)

Assistante commerciale export depuis 2003, j'ai pu mettre à profit l'Anglais et l'Espagnol qui ont fait l'objet des mes études supérieures, dans le cadre des Affaires et du commerce international.

Mon quotidien est rythmé par le contact avec les clients, la gestion des commandes, les offres de prix, le soutien admnistratif des commerciaux "terrains", l'élaboration des supports marketing...

Mais également l'organisation d'expédition de marchandises vers l'étranger (depuis l'offre de prix, en passant par la lettre de crédit, l'oganisation du transport et la livraison du matériel).