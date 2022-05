Après avoir travaillé pendant plusieurs années dans un bureau d'études en qualité de secrétaire je me suis installée comme indépendante en 2008 et ce jusqu'à aujourd'hui. Ce projet professionnel de reconversion est pour moi réussi et je n'éprouve aucun regret.



Mes compétences :

Qualités humaines

Organisation

Relationnel

Rigueur