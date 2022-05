Stéphanie BÉNET

Après avoir travaillé durant trois années en suisse alémanique ou j’occupais un poste de conseillère à la clientèle en assurance vie et chose pour la compagnie d’assurance Generali, j’ai décidé de revenir m’installer en France avec l’idée d’y mettre à profit mes différentes expériences.



Dans mon précédent emploi, mes tâches quotidiennes consistaient à conseiller les clients lors de nouvelles souscriptions ou de modifications de contrat, gérer mon portefeuille de client pour tous les actes de gestion (avenants, arbitrages, nantissements, rachats, résiliations,...), traiter les réclamations et gérer la relation partenaire.



Grâce à mes expériences passées, j’ai développé une polyvalence dans les domaines de l’assurance, de la gestion et de l’administration, ainsi que des capacités relationnelles tant avec la clientèle qu’avec les partenaires. La polyvalence de mon parcours m’a permis d’acquérir d’excellentes capacités d’adaptation et d’insertion.



Aujourd'hui, je suis à la recherche d'un nouveau challenge à relever dans les environs de Montpellier ou de Marseille. Je me tiens à votre dispositon pour vous apporter toute information complémentaire.



Mes compétences :

Allemand

Anglais

Espagnol