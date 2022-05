Stéphanie BERENATO

Consultante d'application en informatique médicale depuis Mai 2012.

Je forme le personnel des laboratoires d'analyses médicales sur un logiciel informatique.

Aide à la mise en place du logiciel et aide au démarrage.

Je me déplace sur toute la France et les DOM TOM, mais sur le long terme j'aimerai être sédentaire.

Je suis référente de plusieurs modules particuliers du logiciel (IHE, FSE, SCOR, épidémiologie)



Mes compétences :

Microsoft Excel

Microsoft Word