Stephanie BERGER

16 années d’expérience dans le conseil et la prestation de service, me permettent :

• de m’adapter au contexte des projets, des clients

• d’être à l’écoute des besoins des différents acteurs

• d’avoir une vision opérationnelle terrain

• d’optimiser les pratiques existantes

• d’accompagner au changement.



Mes principales Compétences : Qualité, Santé, sécurité des personnes, environnement, Sécurité des données et des biens, Formation, Conseil en organisation, Pilotage de projet de transformation, Management d’équipe, Analyse fonctionnelle, Tests.