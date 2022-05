Stéphanie BERGER

Réalisations:

Suivi et contrôle de la production des demandes clients,

Mise à jour des bases de données de notre portefeuille clients,

Préparation des fichiers de campagne multi canal de nos clients presse et caritatif,

Recettage de solutions développées par l’IT pour nos clients,

Rédaction des procédures pour les process d’exploitation des bases BDO client,

Facturation des prestations réalisées.



Mes compétences :

 Gérer les charges et les déclarations sociales

 Élaborer la paie

 Éditer et contrôler les paies sur Sage