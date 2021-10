Stephanie BERGER

Https://extraordinarite.com/



Vous souhaitez créer une marque impactante, différente, authentique ?

Vous voulez être plus visible sur le web ?

Vous avez besoin d'aide pour votre gérer votre stratégie digitale ?



COMMENT JE PEUX VOUS AIDER ?

Accompagnement/Coaching Marketing Digital

- Aligner son business avec sa marque

- Clarifier sa communication et ses messages

- Rayonner son expertise sur le web à travers une stratégie digitale sur mesure



Ateliers & Formations, inter et intra-entreprises, pour développer ses connaissances et ses compétences en stratégie de marque, communication et marketing digital



AVEC QUI JE TRAVAILLE ?

Les indépendants et entrepreneurs qui souhaitent passer au niveau supérieur dans leur business :

- se positionner de manière unique

- lancer un nouveau produit ou créer leur société

- attirer leurs clients idéaux

- se démarquer de la concurrence



POURQUOI MOI ?

Coach, Stratège de Marque & Formatrice.

Gérante de 2 agences de communication digitale, en France et au Panama, avec quasiment 2 décennies dans le monde du web, jai une vision à 360° des opportunités et des impératifs de la stratégie de marque.



Cette expérience associée à ma certification de Business Coach me permet de proposer une approche holistique du positionnement stratégique dune marque entreprise/personnelle.



J'anime régulièrement des formations marketing digital pour des entreprises ou écoles de formation.



