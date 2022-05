Stéphanie BERNADET

Mode adulte, enfant, portraits, beauté, publicité..., chaque série de

photos éveille mon esprit et anime ma créativité artistique.

Couleurs rétro, ambiances féériques, mystérieuses ou insolites...,

c'est ainsi qu'il me plaît d'imaginer et de traduire en images mon univers

de prédilection : l'enfance.



Publiées depuis 14 ans dans la presse féminine internationale et les

campagnes publicitaires, mes images nourrissent avec succès les projets

de mes collaborateurs pour lesquels je reste à l'écoute.



Ceux qui mon fait confiance :

Madame Figaro, Gala, Donna Moderna, Wellness, Sposabella, Per Me,

Famili, Casa, Agence Reflex, Saatchi & Saatchi, Léo Burnett,

ND conseils, Dufresne Corrigan & Scarlett...



www.stephaniebernadet.com











Mes compétences :

Prospection et développement du projet artistique

Story Board

Mise en lumière

assimiler les différentes contraintes éditoriales

Repérage de lieux.

post-production retouche et traitement d'images

suivi mise en oeuvre de décors

E-commerce

Photographe auteur

eCommerce

Pubs

Adobe Photoshop