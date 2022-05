Stephanie Bernadette MENDOMO

Je suis une jeune camerounaise, titulaire d'une Maitrise en Gestion à l'université de SOA.

Mes perspectives de carrière ont toujours été orientées dans le domaine de la gestion, de la comptabilité et l'administration dans des structures bien organisées,j'ai eu la satisfaction d'exercer lors de mon premier emploi, en tant que sécrétaire comptable dans une ONG multinationale basée au Cameroun. Ce poste m'a permis de toucher du doigt des réalités professionnelles, et de même, a developpé en moi la Responsabilité, la technicité et l'esprit d'initiative.

Aujourd'hui, j'explore un autre domaine, celui de la gestion Clientèle dans lequel je developpe la créativité,la Prospection et la capacité à satisfaire les besoins d'une population cible.

Je suis donc à la conquête du leadership que je dois développer en moi pour accomplir des missions et garder le cap sur mes perspectives d'avenir.



Mes compétences :

Gestion

Commissariat aux comptes

Comptable

Audit

Management

Comptabilité

Fiscalité

Communication

Expertise comptable

Commerciale