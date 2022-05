Stéphanie BERNARD

A la fin de mes études, je suis partie vivre un an à Florence où j'ai accumulé des petits jobs tels que vendeuse, agent publicitaire, organisatrice d'événement. J'ai aussi commencé une petite carrière de mannequin, domaine qui m'a beaucoup charmé a tel point que j'ai continué à exercer ce métier en tant qu'activité complémentaire à Bruxelles.



De retour en Belgique, j'ai postulé à gauche à droite et j'ai très vite trouvé un job dans l'IT au sein d'une société hollandaise. J'ai été envoyé sur le projet Trimaran à Bruxelles pour travailler chez ING en tant que support helpdesk première ligne.Bien qu'enrichissant au niveau technique et professionnel, le boulot que je fais ne me plais pas assez et ne permet pas de m'épanouir pleinement. Je ressens le besoin de bouger, de rencontrer des gens, d'échanger des opinions et d'enrichir mes connaissances par celles des autres et j'aime le milieu créatif et artistique pour son foisonnement d'expressions.



Je suis très sociable, dotée d'une intelligence vive et je cherche sans cesse à m'amuser dans tout ce que j'entreprends.



Après mon expérience dans l'IT, je me suis dirigée vers la carrière de déléguée Médicale, profession que j'ai exercée pendant 4 ans.



Ensuite, je me suis pleinement épanouie dans mon job en tant que Community Manager au Standard de Liège et j'ai travaillé également dans le service communication.



Actuellement et depuis septembre 2014, j'ai décidé de réorienter ma carrière vers l'enseignement et je me suis logiquement inscrite à l'Université de Liège afin de poursuivre une Agrégation de l'Enseignement Secondaire Supérieur.



Mes compétences :

Intelligente