Stéphanie BERNARD

Diplômée d'un master 2 en droit de l'immobilier, je possède de solides connaissances en droit de l'urbanisme, droit de la construction, droit de l'immobilier et plus généralement en droit public (contentieux administratif, contrats et marchés publics, finances publiques).



Lors de ma dernière expérience professionnelle chez FONCIA en tant que gestionnaire copropriétés, j'ai eu en charge la gestion technique et administrative d'un portefeuille d'immeubles. Pour cela, j'ai été amenée à me rendre sur place dans le cadre des visites d'immeubles, à tenir les conseils syndicaux et assemblées générales des copropriétaires ainsi qu'à assurer la gestion courante des dossiers.



Mes compétences :

Actes administratifs

Copropriété

Immobilier locatif

Contentieux administratif