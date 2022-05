Stéphanie Bernard, 42 ans.



Je suis une femme de terrain et actuellement Chef de Secteur GMS.



Mes compétences à ce poste sont:



- le développement commercial

- la négociation

- la prospection



J'ai su les développer aussi bien sur le circuit traditionnel (boulangerie, tabac, station-service) et CHR que sur le circuit GMS.



J'ai su faire évoluer mon métier en ayant démarré comme promotrice des ventes chez Solinest puis en devenant Compte Clé Régional de 1996 à 2004.



Entre 2006 et 2007, j'ai été VRP exclusif chez Bragard sur le circuit CHR.



A partir de 2007, j'ai souhaité découvrir le circuit GMS. Et c'est en obtenant le poste de Chef de Secteur GMS chez EDA, groupe agroalimentaire, que j'ai pu apprécier ce nouveau métier.



Mais c'est grâce à mon passage chez SC Johnson ( CDD pour un remplacement de congé parental ) en 2010 que j'ai réellement découvert l'univers de la Grande Distribution (négociation des assortiments, négociation des linéaires, implantations rayons avec action de Merchandising, négociation avec mise en place d'OP ).

Cette expérience fut si enrichissante que j'ai souhaité poursuivre sur cette voie.



Depuis 2012, je suis Chef de Secteur GMS chez Affinity Petcare.



Mes compétences :

Commercial

Développement commercial

Négociation

Prospection

Merchandising