Stephanie BEROARD

Arrivée en Pays de Loire depuis 4 ans, je sillonne de mon bureau les routes du Sud Loire 44 pour la CTA TRANSDEV NANTES, en qualité d'assistance commerciale, à la rencontre des établissements scolaires et entreprises désirant voyager en autocar.

Professionnelle de l'administratif et du relationnel, j'ai fait de mon métier une passion. A ce titre, j'ai décidé d'être jury d'examen de certification pro: j'aime ce partage de sentiments, d'esprit et d'importance de ce que représente l'assistanat commercial au sein d'une entreprise.

J'apprécie relever les défis dans mon travail comme dans la vie tout en gardant le sourire. Oui je suis optimiste.



Si vous souhaitez me connaître, échanger, N'hésitez pas !



Mes compétences :

Gestion administrative

Autonomie

Créativité

Adaptabilité

Facturation

Travail en équipe

Accueil physique et téléphonique

Dynamique

Relations clients

Microsoft Office

Microsoft Excel

Négociation commerciale

Microsoft Word