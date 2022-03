Nasser CHERIF

Voir profil sur LinkedIn



Optimiser les flux, le stockage, le transport, la manutention. Gagner du temps et réduire les coûts. traiter les commandes, assure la gestion et la tenue des magasins de stockage et garantit la disponibilité des matières premières par rapport au planning de production.

Organise l'expédition des produits finis, encadrer le travail des opérateurs logistiques et proposer de nouveaux systèmes de stockage ou de manutention, trouver des solutions fiables au meilleur coût. Bonne maîtrise de l'outil informatique tableaux de bords, Prévisions,. piloter la circulation des marchandises.

Rigoureux, méthodique, sens de l'organisation, réactivité, sang-froid, capacité d’analyse d’une situation et improvisation esprit de synthèse ,coordonne les opérations avec efficacité. Aisance naturelle, manager les équipes ,connaissances juridiques pour recadrage. Sens du service aux clients et des prestataires . Connaissance de la réglementation RSE, conduite de chariots élévateurs 1/3/5,Permis PL/SPL



Mes compétences :

FORMATEUR FCO

RESPONSABLE ACCIDENTS

SUIVI DU PARC VEHICULES

Management opérationnel

Transport de personnes

Sens du contact

Suretée

Erectile Dysfunction