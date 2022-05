Stéphanie BERRUET - GUILLEMARD

D'un naturel enthousiaste et résolument tournée vers l'avenir, j'aime les challenges qui me permettent d'apprendre, d'expérimenter et de me dépasser.

C'est assez naturellement que j'ai orienté ma carrière vers l’accompagnement du changement et la participation à la création d'entreprises innovantes tournées vers le digital.



Passionnée par la transformation digitale et les innovations RH dans tous les domaines, je suis aussi curieuse et proche du terrain.



Depuis l'accompagnement du changement suite à un rachat jusqu'à la création de deux start-up digitales en passant par l'ouverture d'une plateforme logistique, j’ai eu la chance de participer à divers projets d’envergure.



Aujourd'hui, je suis Responsable des Ressources Humaines, de la communication interne et de la marque employeur des Start-up digitales du Groupe SGDBF.



A ce titre, j'explore chaque jour de nouvelles innovations RH :

- recrutement (sourcing sur les jobboards spécialisés, sélection via Visio-talent, communication sur des nouvelles plateformes, partenariat avec des écoles - ex l’Ecole 42 ou Epitech)

- formation et intégration (e-learning, création de parcours d’intégration individualisé)

- communication RH et marque employeur (lancement de campagnes de recrutement innovantes - ex : via Snapchat, création de campagnes de communication de marque, pilotage de la stratégie social media Linked’In, Viadeo, Facebook, Tweeter, Jobteaser, Happy Trainees)

- communication interne via notre intranet, une newletter RH, des réunions d’information en webex, et l’organisation événements d’entreprise.



N'hésitez pas à me contacter pour échanger sur les nouveaux outils RH digitaux, les nouvelles applications qu'il serait intéressant d'explorer.

ou

Vous souhaitez rejoindre une aventure passionnante au sein d'une start-up appartenant à un grand Groupe?

Toutes nos opportunités d'emplois sont sur : http://carrieres.sgdb-france.fr/nousrejoindre/toutes-nos-offres/ puis sélectionnez OUTIZ ou Homly You.



A bientôt!



Mes compétences :

Ressources humaines

Gestion de carrière

Conduite du changement

Recrutement

Gestion des ressources humaines

Relations sociales

Formation

Communication interne

Marque employeur

Community management

Droit

Mobilité

Réseaux sociaux

Administration du personnel