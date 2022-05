Stephanie BESNARD

• En charge des recrutements internes et externes : analyse du besoin, définition de la stratégie de recherche, évaluation, négociation, intégration périmètres SQO.

• Participer et accompagner la mise en œuvre opérationnelle des nouvelles organisations.

o En accompagnement des RHG (définition des profils, conseils, mise en œuvre des rythmes de travail).

• Assurer le suivi des indicateurs et répondre aux demandes d’informations /d’études concernant l’emploi (Reportings instances DP, CE, CHSCT).

• Construire et entretenir un réseau pour le sourcing (écoles, forums, jobboards, cabinets de recrutement et chasse, ETT…).



Mes compétences :

SAP

Assistante rh

Gestion des ressources humaines

Recrutement

Gestion des compétences