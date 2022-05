6 ans d'expérience en tant que sophrologue. 20 ans d'expérience dans le monde de l'entreprise dont 11 ans dans la communication santé.

Spécialisée dans les troubles du sommeil (coordinatrice de la commission sommeil de l'Observatoire National de la Sophrologie).

Formée à la prise en charge sophrologique de la gestion du stress, du burn-out, de l'anxiété et de la gestion de la douleur.

Diplômée dans la prévention des risques psychosociaux en entreprise.



Selon votre besoin, je me tiens à votre disposition et vous propose un accompagnement sur mesure.



- Vous êtes un particulier :

Consultation sur RDV à :

> Villeneuve La Garenne (92) : les lundi, mardi, jeudi et vendredi à partir de 19h et le samedi de 10h à 15h.

> Paris 11ème métro Parmentier : le mercredi de 8h à 13h et à domicile de 15h à 18h00.



- Séance collective 2 lundis par mois à la MJC de Villeneuve La Garenne à l'Espace Pierre Brossolette de 19h30 à 21h.



- Vous êtes une entreprise : dans vos locaux sur des thématiques liées à la sécurité : stress/sommeil/concentration sous forme d'atelier alliant la théorie à la pratique.



Pour en savoir plus :

stephanie.bessonnaud@gmail.com

stephaniebessonnaud-sophrologue.fr

@stephaniebessonnaudsophrologue

@sophrocoachingetudiant



Mes compétences :

Burn out

Développement personnel

Gestion du stress

Relaxation

Risques psychosociaux

Sophrologie

Troubles du sommeil

Santé

Communication

Prévention

Sécurité au travail