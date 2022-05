Stéphanie BEZARD

"La créativité, le multi-potentiel, Mads Skills, ... permettent de mettre en lumière le leadership des collaborateurs et de faire évoluer l'entreprise pendant les projets de transformation ou d'évolution des métiers.

Ayant traversée et traversant des périodes de transformation, celles-ci m'ont permis d'approfondir et de structurer mon projet professionnel qui est l'Accompagnement du collaborateur dans son employabilité "sa magie".



En recherche de poste d'Accompagnement des collaborateurs dans leur employabilité "leur magie". Mes compétences naturelles sont la Curiosité - la Créativité - le Cœur et le Courage.



Mes compétences :

Webcompétence outil RH

Passeport Digital

GANTT Project

RSE Envionnement Développement Durable

Microsoft Office 2010

Microsoft Project

Beetle outil RH

Yammer