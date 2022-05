Stéphanie Biard, année de naissance 1974.

Depuis plusieurs mois je travaille à la réalisation d'un projet professionnel se déclinant en 2 entités:

- une société: Tribuletsens

- une association : L'îlot familles



L'îlot familles a un projet en direction de la parentalité et de la petite enfance. Nous avons ouvert fin juillet notre premier service. Nous proposons à la location des vélos familiaux de types triporteurs, biporteurs, tandems parent/enfant ainsi que des vélos ordinaires enfants et adultes . Notre activité est située sur l'île de Nantes à 200 m de "l'éléphant". Prendre à gauche de la tente blanche d'ATAO.

Nous souhaitons ouvrir 2 autres services dans les 2 ans à venir :-crèche/halte garderie

- lieu d'accueil parents/enfants servant de pôle d'information.



La société Tribuletsens vous propose à la vente les célèbres triporteurs Nihola, fabriqués depuis peu à Nantes. Il existe différents modèles adaptés au transport de personnes comme à celui de marchandises. Me contacter pour toutes demandes de devis. Je vous répondrai avec plaisir.



Mes compétences :

Dynamisme

Economie

Économie sociale

Economie sociale et solidaire

Entreprenariat

Valeurs humaines

Vente