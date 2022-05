Stephanie BIJU

Après dix ans de presse quotidienne régionale, j'ai fait le choix un peu risqué en juillet 2010 de me lancer dans la pige. Je me suis accrochée...



Aujourd'hui, je mets mon expérience du terrain et mon sens de l'information au profit plus particulier de sujets "tourisme/loisirs", "économie", "environnement / développement durable", "société" . Mais pas que !



Installée en Bretagne-sud, j'exerce évidemment une veille informative assidue sur cette belle région et sur le Grand Ouest en général. L'âme un peu voyageuse, j'aime aussi en dépasser les frontières.



J'écris déjà pour des magazines généralistes, spécialisés, pour des sites webs ou encore plusieurs titres de presse jeunesse. Ce qui ne m'empêche pas d'être toujours à la recherche de nouvelles collaborations.



Mon petit + : les postes occupés en PQR (République du Centre, Télégramme) m'ont donné la double casquette de journaliste rédactrice ET secrétaire de rédaction (ou journaliste éditrice).





Mes compétences :

Rédaction

Journalisme

Ecriture

Presse

Communication