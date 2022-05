Stéphanie BILLA

Gestion des flux :



- Piloter l’implantation en fonction des impératifs commerciaux

- Analyser et suivre les tableaux de bord et valider les actions répartiteurs

- Mettre en place et suivre les paramètres de stock sur 5000 articles

- Remettre en cause des règles de gestions

- Analyser l’encours logistique afin d’assurer les nécessités commerciales

-Etre garant de l’écoulement et de la couverture de stock de 500 points de ventes

- Coordonner et suivre le bon déroulement du calendrier commercial

- Effectuer un bilan en fin de saison et proposer des actions correctives pour les saisons futures

- Encadrer et animer une équipe de 3 opérationnels



Gestion de projet informatique :



-Key user du département de la gestion des flux

-Participer aux évolutions du système informatique Storeland

-Participer à la rédaction des expressions de besoins

-Recetter les évolutions de l’ERP

-Valider les mises en production



Mes compétences :

Gestion des stocks