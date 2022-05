Stéphanie BILLIOTTE

De retour sur la région nantaise j’intègre l'équipe conseil de Sopra Steria. Dans le passé j'ai eu l'opportunité d'améliorer mes connaissances et développer mes compétences au sein de deux entreprises Altran et Capgemini à Paris.

J'ai eu la chance de participer a des missions dans des domaines différents avec des technologies différentes principalement regroupées au tour du CRM.

Mon adaptabilité, ma motivation et mon bon relationnel font de moi un élément clé dans les projets dans lesquels j'ai participé.



Mes compétences :

Communication

Spécifications fonctionnelles

Gestion de projet

Reporting

Recette fonctionnelle

Conduite de réunion

Management

Conduite du changement

Pack Office

Siebel

Siebel CRM

Documentum

SQL

MySQL

Microsoft Windows

Lotus Notes/Domino

Customer Relationship Management

ALM

Mantis

Conception fonctionnelle

Oracle CRM On Demand

CRM