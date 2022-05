Stéphanie BILLOD

Après avoir fait des études en Diététique / Nutrition humaine, dans les aspects scientifique et recherche, j'ai fait le choix de m'orienter dans le commerce et le marketing.



Aujourd'hui, de part mon poste, j'ai pu allier ces deux aspects de ma formation.



Je reste intéressée par toute opportunité correspondant à mes compétences et aspirations pouvant se présenter.



Mes compétences :

Export

Marketing

Commerce international

Développement commercial

Communication

Web

Import

Internet

Gestion de projet

Analyse stratégique

Relation clients