Lauriane PETRAS

Diplômée de l'Isema, et titulaire d'un MASTER 1 Chef de projet dans l'agroalimentaire, je travaille dans la société familiale, qui fabrique des motorisations pneumatiques, pour l'automatisation de vannes dans l'industrie.



D'un naturel sociable, je suis une personne curieuse et étant motivée pour découvrir et apprendre afin d'atteindre les objectifs qui me sont fixés.

Je m'adapte à beaucoup de situations, et mettre la "main à la pâte " ne m'effraie pas.

Je suis soignée, rigoureuse et autonome dans mon travail, bien que j'apprécie également le travail en équipe.



Mes compétences :

Amélioration continue

Rigueur

Production