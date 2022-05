Stéphanie BLAISE

Forte de 14 ans d’expérience dont plus de 9 ans dans la communication publique, motivée par le challenge, force de conviction et de propositions, je suis une développeuse structurée, adaptable et imaginative.



Manager, je sais organiser l’action collective quotidienne pour la transformer en cibles de performance et en bénéfices pour l’intérêt général.



Stratège, je conçois la communication comme une fonction systémique et prospective : une dynamique partant du cœur de l’organisation vers la globalité des publics et des partenaires, tout en intégrant les contraintes et enjeux d’aujourd’hui et de demain.



Mes compétences :

Relations Presse

Marketing territorial

Communication politique

Management de projet

Relations publiques

Communication publique

Evénementiel/

Communication de crise

Conseil en communication

Évaluation des politiques de communication

Média training

Management d'équipe

Sciences politiques

Nouveaux médias

Media planning

Stratégie de communication

Droit

Communication publique et politique

Communication publique institutionnelle

Lobbying

Communication

Management

Marketing