Nicolas LEBLOND

Maître de conférences à l'université de Valenciennes et du Hainaut Cambrésis, après avoir exercé ces fonctions à l'université d'Evry-Val d'Essonne, je suis docteur en droit privé de l'Université Paris II.



Ma thèse "Assurances et Sûretés", honorée du Prix de thèse de l'Université Paris II, étudie le rôle de l'assurance dans la garantie des paiements et tente de démontrer que l'assurance peut avoir une fonction de sûreté, cette qualification lui permettant de conforter la sécurité des créanciers.



Mes premières spécialités sont le droit des assurance et le droit des sûretés.



Je m'intéresse aussi au droit des propriétés collectives et au droit de l'environnement, dans sa dimension de responsabilité.



Mes publications:



1) Droit des assurances:

- "Le nantissement d'assurance vie réformé en catimini": Responsabilité civile et assurances 2008, étude 3

- "Un rôle nouveau pour le sinistre en assurance": Responsabilité civile et assurances , étude 4

- "L'obligation d'information de l'assureur vie: une obligation générale et non-négociable": Responsabilité civile et assurances, octobre 2008, étude 11

- "L'assurance-crédit, une sûreté méconnue": Revue Lamy Droit civil, juillet-août 2010, p. 30, n° 3880

- "Réflexions sur la nature juridique des assurances du crédit : assurance-emprunteurs et assurance-crédit": Chronique de droit bancaire, Gazette du Palais 2010, n° 190-191, p. 11

- "La subrogation de l'assureur-crédit": chr. Droit bancaire, Gazette du Palais 2010, n° 310, p. 12

- "Anticipation et mutualisation des risques: l'assurance-crédit": Actes du colloque de l'EFB du 29 sept. 2010: La prévision en droit des affaires, utopie ou nécessité?, Gazette du Palais 2010, n° 363 à 364, p. 24

- "L'information en assurance-emprunteur":Gazette du Palais 2011, n° 302, p. 14

- "De quelques difficultés suscitées par la substitution d'assurance-emprunteur": Responsabilité civile et assurances, 2012, étude 2





2) Droit des sûretés:

- "Les garanties professionnelles ne seraient-elles plus des garanties?", note sous Cass. Civ. 3ème, 3 déc. 2008: Les Petites Affiches, 24 mars 2009, p. 9

- "Précisions sur les recours de la caution après une liquidation clôturée pour insuffisance d'actif, et peut-être un peu plus": Revue des procédures collectives 2009, étude 26





3) Droit de l'environnement:

- "Le préjudice écologique": JurisClasseur Responsabilité civile et assurance, fasc. 112

- "De l'art de se tromper deux fois; à propos de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 30 mars 2010 rendu dans l'affaire de l'Erika": Gazette du Palais 2010, n° 209-210, p. 11

- "Feue la responsabilité pour trouble anormal du voisinage en matière d'antennes-relais?": RCA 2011, étude 2





4) Droit des contrats

- "Qui ne paie pas la rente viagère ne paie pas le prix de vente", note sous Cass. A. P. 4 avril 2008:Les Petites Affiches, 28 mai 2008, p. 13.

- "Ventes à livrer": JurisClasseur Contrats - Distribution, fasc. 3780





5) Droit des biens

- "La crise dans l'indivision": Defrénois 210, n° 20, p. 2173

- "Réflexions sur la personnification de l'indivision": RLDC 2011, art. 4255







6) Droit de la consommation

- "Moyens d'actions des consommateurs et riposte des professionnels": Juris-Classeur Concurrence Consommation, fascicule 1210

- Membre de l'équipe de rédaction du Code de la consommation publié par LexisNexis





Mes compétences :

Droit des contrats

Droit des assurances

Droit des affaires

Droit des entreprises en difficultés

Droit de la consommation

Droit commercial

Droit du crédit

Droit des biens

Droit des sociétés

Droit de la propriété individuelle

Droit de la propriété collective

Droit de la distribution

Copropriété