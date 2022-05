Stephanie BLANDINIERES

Après avoir obtenue mon titre professionnel de commercial, j ai eu une 1er expérience en tant que commerciale. C' est vraiment un métier qui me plait énormément et dans lequel je m'epanouie. Donc je recherche activement un poste de commerciale.



Mes compétences :

Gestion des stocks

Mise en rayon

Mise en place et rangement de l espace de travail

Cloture caisses

Encaissement

Vente en boutique

Identification de la demande

Demarchage clientele

Accueil

Prospection telephonique

Realisation de devis