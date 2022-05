Stéphanie BLONDIN

Bonjour,



Je suis actuellement en terminale BAC Pro secrétariat.

Secrétaire depuis presque 3 ans dans le même cabinet, je sais faire preuve de polyvalence et je peux me rendre utile dans des situations communes comme des situations d'urgences.



Je compte déménager à Toulouse dès l'obtention de mon BAC (juillet 2014) et la fin de mon contrat (31 août 2014).

Mes prochaines études seront consacrées à mon futur métier: Professeur d'anglais.



Je recherche donc un travail étudiant, dans le secrétariat / l'assistanat pour septembre 2014.



N'hésitez pas à me contacter pour plus d'informations.



Mes compétences :

Ponctuelle

Motivation

Capacité d'adaptation

Dynamique