Stéphanie BLONDIN

Nouveau diplôme qualifié "responsable logistique", à la CCI Clermont-Fd, en poche, je suis disponible pour un poste à responsabilité dans une chaine logistique : ma principale mission sera d'aider ma future entreprise à avoir un développement durable, en optimisant coûts et investissements.

Mes objectifs professionnels sont : développer, organiser et communiquer sur les nouveaux process qui permettront d’améliorer la performance économique et qualitative de l’entreprise.

Mes domaines de compétences sont :

- la communication interne et externe,

- le management de personnes et de projets.

Lors de ma dernière expérience professionnelle, j'ai été amené à organiser la refonte du site internet de ma société (2008-2010) . En plus de la gestion éditoriale du site internet, j'ai également géré les relations avec de multiples prestataires en communication (web, print, créa, développement, référencement) pour l'optimisation du site.



Mes compétences :

Esprit de services

Informatique

Adaptabilité

Management

Communication