Stéphanie BLUCHE

J'aimerais me lancer dans la photographie sportive (surf ou autre), ou dans l'événementiel toujours dans le milieu sportif... ou autre dans le domaine du voyage, du sport... je suis en quête d'opportunités !



FORMATIONS :

2014 : Création d'une auto entreprise - FRANCE

2014 : Formation IPAF nacelliste, Genève - SUISSE.

2013 : Permi Australien de Grue Auxiliaire HIAB (pas valable en France).

2013 : Permi Australien de pelle mécanique (pas valable en France).

2012 : Permi Australien Poid Lourd (pas valable en France).

2012 : Carte BTP Australie et diplôme de secourisme Australie.

2011 : Diplôme de cordiste CQP1 (association Vertical), Toulon - FRANCE.

2006 : CAP Photographie, Carros - FRANCE.

2006 : Qualification d'Auxiliaire de Santé Animal par correspondance (stage d'1 mois dans un Ranch).



INTÉRÊTS ET LOISIRS :

Prises de vues photographiques : Paysages, Animaux (images visibles surArray).

Travail sur Photoshop : Créations de calendriers, retouches, montages.

Sports : Surf, Snowboard, Escalade, Equitation, Plongée bouteille, Parapente.

Associations : Cetus, GECEM et WWF, missions de photo-identification du Grand Dauphin, photo-identification et biopsie du Rorqual Commun.



Mes compétences :

Infographie

Photographie