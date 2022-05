Stephanie BOASARIA

Après une longue expérience dans l’assistanat commercial, je souhaite donner un nouveau tournant à ma carrière et trouver un poste en accord avec mes compétences.



Travailler au sein d’une nouvelle structure serait pour moi une réelle opportunité d’acquérir de nouvelles connaissances et de m’investir plus proche de ma région et ainsi me rapprocher de mon domicile tout en mettant un point d’honneur à l’objectif principal : la satisfaction client, qui est pour moi l’élément principal de mon métier.



Mes compétences :

Gestion administrative

Logistique

Suivi commercial et administratif

Contact client

Sales Force

SAP

Oracle

Microsoft Outlook

Microsoft Office

Lotus Notes/Domino

Internet

ISO 900X Standard

IBM AS400 Hardware

Gestion planning