Stéphanie BONET

Je suis responsable du développement de GIFTS FOR CHANGE, une start-up de 3 ans qui créée des objets promotionnels à impacts positifs. GIFTS FOR CHANGE propose une alternative éco-responsable à un marché qui génère plus de 1,32 milliards d’€/an en France.



Nos produits sont éco-conçus : fabriqués en France, par des personnes handicapées (Au sein d’un ESAT), avec des matériaux recyclés et recyclables et, surtout engagés pour des causes comme la reforestation.



J’ai initialement commencé par développer TREEZ, la marque BtoC de GIFTS FOR CHANGE. TREEZ commercialise des accessoires de mode engagés. Rapidement, devant les demandes croissantes des entreprises pour apposer leur logo sur nos produits, j’ai lancé la partie BtoB. Notre équipe s’étant désormais agrandie, je me suis spécialisée sur le développement de la partie BtoB.



Un exemple de partenariat : La Banque Postale a choisi d’offrir 6000 bracelets pour accompagner le lancement de sa nouvelle offre de crédit verte en 2015. Cela a permis de financer la plantation de 6000 arbres au sein d’un projet d’agroforesterie en Île-de-France.



En 3 ans, la vente de nos produits a permis de financer la plantation de plus de 60 000 arbres au sein du collectif PUR PROJET dont nous sommes membre. Bien plus que de simples objets promotionnels éco-conçus, nos produits ont un impact positif. Un produit vendu c’est un arbre planté au sein d’un projet de reforestation qui contribue à limiter l’érosion des sols, développer la biodiversité, apporter un revenu supplémentaire aux populations locales,... et lutter contre le réchauffement climatique.



Travailler pour GIFTS FOR CHANGE c’est révolutionner un secteur vieillissant et ultra impactant par une solution novatrice et aux multiples bénéfices éco-systémiques.



Travailler pour GIFTS FOR CHANGE c’est sensibiliser l’entreprise et ses salariés par un petit geste.



Travailler pour GIFTS FOR CHANGE c’est contribuer à mon échelle à changer le monde.



www.treez.fr/btob



Mes compétences :

Gestion de projets

Stratégie de communication

Web 2.0

Standard ISO 26 000

Veille stratégique

Rédaction de contenus

Business Modèles Durables

Community management

Communication responsable

RSE Responsabilité Sociale des Entreprises

Conseil aux entreprises

Gestion des parties prenantes