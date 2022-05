Stéphanie BONNET

Responsable Communication de près de 8 ans d'expérience ayant une forte expertise dans la définition et la mise en place de campagnes de communication transversales : communication externe, communication & animation internes et communication RH. Cette expertise s'est plus particulièrement développée dans les secteurs des nouvelles technologies, des logiciels et du multimédia, aussi bien pour des solutions B2B que B2C.



Spécialités

Stratégie globale de communication, campagnes RPs, coordination d'équipes (US/UK/France), gestion de comptes nationaux et internationaux, communication et animation interne, marque employeur, communication RH.



Domaines d'expertise

Entertainment (social & mobile gaming, social media, jeux vidéo, musique, VoD, UGC, etc.), Internet Mobile, sites e-commerce et solutions d’entreprise (open source, BI, Cloud Computing, sécurité informatique), capital-risque.



Mes compétences :

B2B

Communication

Communication Corporate

Communication interne

Communication RH

Communication RH et Marque employeur

Corporate communication

Entertainment

Gaming

Jeu vidéo

Marque employeur

Relations publiques

Social gaming

Video