Ça y est, c'est décidé, je me lance dans un projet de création d'entreprise.

Je poursuis ainsi mon engagement dans l'économie sociale et solidaire en mettant mes compétences au service d'un projet de territoire, qui concilie à la fois les aspects sociaux et environnementaux qui me sont chers.



Mes compétences :

Conduite de projets

Accompagnement

Entreprenariat social