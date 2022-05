Stéphanie BORDAS

Ingénieur Ergonome, je suis spécialisée en Ergonomie IHM et en Psychologie Cognitive.



Je mets à disposition mes connaissances et compétences afin de concevoir tous types d'outils/produits utiles, facilement utilisables et adaptés aux besoins des utilisateurs et à leurs exigences cognitives.



Ayant à ma disposition une première expérience dans la recherche en psychologie et entant qu'ergonome, je recherche aujourd'hui à acquérir de nouvelles expériences au sein de nouveaux projets et équipes de travail et à mettre à profit mes compétences capitalisées jusqu'ici.



N'hésitez pas à me contacter afin d'avoir de plus amples informations sur mon parcours, mon projet professionnel ou toutes autres interrogations.



Mes compétences :

IHM

Ergonomie

Psychologie Cognitive